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ТАСС

Новый спутник в рамках программы "Сфера" представят в 2022 году

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: Depositphotos

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что демонстрация реального спутника станет "лучшим примером для инвесторов, чтобы вкладывать деньги в развитие орбитальных аппаратов"

САНКТ-ПЕРЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Принципиально новый космический аппарат, разрабатываемый в рамках программы "Сфера", будет создан к концу 2022 года. Об этом сообщил журналистам в четверг в кулуарах ПМЭФ-2021 глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В этом году мы должны реализовать первые инвестиции, которые мы вкладываем в "Сферу", - это 7 млрд рублей на создание принципиально новых технологий, которые позволят нам в конце 2022 года показать совершенно новый космический аппарат. Не те, которые мы делали раньше, большие, крупные платформы, а именно малые аппараты, способные серийно воспроизводиться", - сказал он.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что демонстрация реального спутника станет "лучшим примером для инвесторов, чтобы вкладывать деньги в развитие орбитальных аппаратов".

Он также отметил, что сейчас рассматривается возможность вхождения в капитал предприятий Роскосмоса отдельных частных компаний, которые будут соинвестировать в развитие группировки.

Президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера" в 2018 году. Помимо подсистем связи в "Сферу" войдут аппараты дистанционного зондирования Земли. Всего в системе будет около 380 аппаратов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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