Роскосмос установил круглосуточную охрану корабля "Буран"

Неизвестные ранее разрисовали космический челнок граффити

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Роскосмос взял космический корабль "Буран" на объекте космодрома Байконур под круглосуточную охрану. Об этом сообщил в четверг журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на ПМЭФ-2021.

Ранее один из пользователей социальной сети Instagram выложил фотографии, на которых видно разрисованный "Буран". На космический челнок были нанесены граффити. Позже Роскосмос подтвердил, что группа неизвестных проникла на объект космодрома Байконур, где находится вторая летная машина "Буран" и макет корабля-ракетоплана, и сообщил, что надписи уже закрасили.

"Мы выставили там круглосуточную охрану. Думаю, таких инцидентов не произойдет", - сказал Рогозин.

По его словам, недостроенный космический корабль и его макет "в свое время каким-то образом оказались в руках частного гражданина Казахстана". По данному факту ведется расследование.

Рогозин заявил, что ведется судебный процесс между Казахстаном и этим частным лицом, он займет около трех месяцев. После этого будет решаться дальнейшая судьба "Бурана".

"Буран" - советский многоразовый космический корабль. 15 ноября 1988 года он был запущен с космодрома Байконур (ныне Казахстан) с помощью ракеты-носителя "Энергия", совершил два витка вокруг Земли и выполнил посадку на территории космодрома. Полет проходил без экипажа, его длительность составила 205 минут. Образец, который побывал в космосе, был уничтожен из-за обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре в 2002 году.