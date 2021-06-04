Венесуэла ждет свои автоматы Калашникова

Россия продолжает строительство в Венесуэле завода по лицензионному производству АК-103 и боеприпасов.

ОБ этом сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ходом работ.

«Строительство не заморожено, работа идет полным ходом. Завозятся стройматериалы, инженерно-техническое оборудование, причем не только российского производства, ведутся строительные работы - процентов на 80 уже все готово», - заявил собеседник агентства.

По его словам, следующий этап работ - монтаж технологического оборудования. Он затруднился ответить, когда завершится строительство завода.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщал, что завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет запущен в 2020-2021 годах. «2020-2021 год. С учетом ситуации в этой стране», - сказал Шугаев журналистам на авиасалоне «МАКС-2019».

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ранее заявлял, что США мешают строительству в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова.

«Мы строим и завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов. Из-за санкций постоянно тормозится (строительство) - то там электричество отключат, то комплектующие не дают возможность подвезти, станки», - отмечал ранее глава «Ростеха».

«Был период - месяц стоял, невозможно было работать. Там отключили электроэнергию, работать нельзя было. А затем американцы не давали завести нам туда станки. Потихонечку все равно завозили», - заявил Чемезов журналистам на ПМЭФ-2019.