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Российская газета

Главный секрет французской АПЛ случайно попал на фото

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось фото носовой части атомной подлодки ВМС Франции Saphire с открытой антенной решеткой гидролокатора. Обычно это оборудование - один из главных секретов любой субмарины, - прячут под тентом (или национальным флагом в праздничных случаях).

Комментарий к фото гласит: "Иногда французским военным цензорам нужно оглядываться на мир, и не палить антенную решетку".

Saphir участвует в уникальной операции по пересадке носовой части однотипной АПЛ Perle, сильно пострадавшей в результате пожара. На верфи в Шербуре кормовую часть Perle состыкуют с носом Saphir. После этого длина Perle увеличится на 1,4 метра - объем соединительных коробов для кабелей и трубопроводов, - а водоизмещение корабля вырастет на 68 тонн. Возвращение подлодки в строй намечено на 2023 год.


Антон Валагин

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Страны
Франция
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