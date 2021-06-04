Главный секрет французской АПЛ случайно попал на фото

Носовая часть французской АПЛ Saphir с антенными решетками гидролокатора. Фото: https://t.co/InUlJ407PO pic.twitter.com/VnBuvVdDD3 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 3, 2021

В Сети появилось фото носовой части атомной подлодки ВМС Франции Saphire с открытой антенной решеткой гидролокатора. Обычно это оборудование - один из главных секретов любой субмарины, - прячут под тентом (или национальным флагом в праздничных случаях).

Комментарий к фото гласит: "Иногда французским военным цензорам нужно оглядываться на мир, и не палить антенную решетку".

Saphir участвует в уникальной операции по пересадке носовой части однотипной АПЛ Perle, сильно пострадавшей в результате пожара. На верфи в Шербуре кормовую часть Perle состыкуют с носом Saphir. После этого длина Perle увеличится на 1,4 метра - объем соединительных коробов для кабелей и трубопроводов, - а водоизмещение корабля вырастет на 68 тонн. Возвращение подлодки в строй намечено на 2023 год.

Антон Валагин