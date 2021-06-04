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WarSpot

Иранский флот лишился своего крупнейшего судна

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ВМС Ирана понесли крупную потерю. Вчера, 2 июня, информационное агентство Tasnim сообщило о том, что после 20-часового пожара ко дну пошло крупнейшее судно обеспечения иранского флота.

В пресс-службе ВМС Ирана сообщили, что «Харг» загорелся в ходе учебно-тренировочной миссии: «неподалеку от порта Джаск на борту начался пожар. Ликвидировать его своими силами не удалось и после 20-часовой борьбы с огнем экипаж был эвакуирован. Пострадавших нет».

Затопление судна «Харг» в следствии пожара

Источник изображения: navalnews.com

Судно водоизмещением порядка 33 тыс. т прослужило иранскому флоту 37 лет. «Харг» был крупнейшей единицей ВМС Ирана и часто использовался для снабжения кораблей в дальних походах. В ряде случаев он даже выполнял задачи вертолетносца благодаря наличию ангаров и посадочной площадки. Вооружение «Харга» состояло из 76-мм артиллерийского орудия, 23-мм зенитных установок и пулемётов.

Судно «Харг»

Источник изображения: navalnews.com

«Харг» был построен в Великобритании по модифицированному проекту британских танкеров типа Ol и фактически представлял собой корабль комплексного снабжения. Судно было спущено на воду в 1977 году и принято в состав ВМС Ирана в 1984 году.

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Страны
Великобритания
Иран
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