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Имена героев «Пересвета» и «Осляби» снова на слуху

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны России сообщило о проведении в Японском море боевых упражнений с участием больших десантных кораблей (БДК) «Пересвет» и «Ослябя» Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ).

Как отметили в ведомстве, экипажи БДК совместно с подразделениями морской пехоты в рамках тактических занятий осуществили погрузку на корабль техники и личного состава морского десанта.

«Затем, действуя в море, корабли поочередно нанесли серию артиллерийских ударов по сложным мишенным позициям на берегу, которые имитировали долговременные огневые точки, технику и личный состав условного противника», — заявили в ведомстве, добавив, что «Пересвет» использовал 122-миллиметровую корабельную реактивную систему залпового огня «Град-М» для уничтожения целей.

Отработано отражение кораблями воздушного нападения условного противника, для чего была проведена артиллерийская стрельба по воздушной цели.

Также БДК с помощью 76-мм артиллерийских установок АК-176 и 57-мм артустановок АК-725 обстреляли морской буксируемый щит, имитирующий надводный корабль, и устроили радиоэлектронные помехи.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
АК-176
Град РСЗО
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Минoбороны РФ
Проекты
БДК 775
ТОФ
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