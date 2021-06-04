Имена героев «Пересвета» и «Осляби» снова на слуху

Минобороны России сообщило о проведении в Японском море боевых упражнений с участием больших десантных кораблей (БДК) «Пересвет» и «Ослябя» Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ).

Как отметили в ведомстве, экипажи БДК совместно с подразделениями морской пехоты в рамках тактических занятий осуществили погрузку на корабль техники и личного состава морского десанта.

«Затем, действуя в море, корабли поочередно нанесли серию артиллерийских ударов по сложным мишенным позициям на берегу, которые имитировали долговременные огневые точки, технику и личный состав условного противника», — заявили в ведомстве, добавив, что «Пересвет» использовал 122-миллиметровую корабельную реактивную систему залпового огня «Град-М» для уничтожения целей.

Отработано отражение кораблями воздушного нападения условного противника, для чего была проведена артиллерийская стрельба по воздушной цели.

Также БДК с помощью 76-мм артиллерийских установок АК-176 и 57-мм артустановок АК-725 обстреляли морской буксируемый щит, имитирующий надводный корабль, и устроили радиоэлектронные помехи.