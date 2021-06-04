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Новые бронемашины опасны для здоровья английских военнослужащих

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Источник изображения: vpk-news.ru

Бронемашины, приобретенные для нужд британской армии за £ 3,5 млрд ($ 5 млрд), не могут двигаться со скоростью выше 20 миль (32 км) в час без риска для безопасности экипажа.

Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на попавший в ее распоряжение правительственный доклад.

Как говорится в статье, бронемашины нового поколения семейства Ajax не использовались с ноября 2020 года по март нынешнего года. Это произошло после того, как у членов экипажей бронемашин после езды на них были выявлены отеки суставов, к тому же они жаловались на ощущение постоянного шума в ушах. 

Цитируя доклад, газета пишет, что введенные по соображениям безопасности ограничения включают в себя максимальную скорость передвижения 20 миль в час, что составляет половину от той, на которую способна машина, а также смену экипажа каждые полтора часа.

Эти ограничения, как предполагает издание, вызваны конструктивными дефектами танков. Они, уточняет газета, выражаются в чрезмерной вибрации, которая не позволяет производить стрельбу во время движения.

The Daily Telegraph приводит слова неназванного источника, заявившего, что армейское руководство «находится в столь большом замешательстве, что ему придется признать, что оно провалилось, но оно этого не сделает».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
2020-й год
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