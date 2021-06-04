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РИА Новости

ФСВТС опровергла сообщения о высылке из Турции специалистов по С-400

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Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию.
Источник изображения: © Фото : Turkish Defence Ministry

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России опровергла сообщения СМИ о том, что Турция якобы планирует выслать российских технических специалистов, сопровождающих контракт по С-400, чтобы удовлетворить требование США прекратить присутствие российского персонала.

"Возвращение российских технических специалистов, находящихся в Турции в связи с контрактом на С-400, будет осуществлено в соответствии с утвержденным графиком", - сказала пресс-секретарь службы Валерия Решетникова, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом - осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.

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F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
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