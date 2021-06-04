Подземный тренировочный комплекс спецназа Украины затопило

Военнослужащие Сил специальных операций Украины остались без подземного учебного комплекса с инженерными коммуникациями. Его затопило, поэтому комплекс не пригоден для использования по назначению.

Подземные инженерные коммуникации использовались для практической отработки тактики действий, стрелковой и спецподготовки бойцов ССО в условиях ограниченного пространства. А причиной затопления стало несоблюдение предприятием-подрядчиком строительных и технических стандартов, норм и правил.

Как отметили в пресс-службе Службы безопасности Украины, в конце 2018 года военные заключили контракт с житомирским строительным предприятием на возведение данного объекта. Сумма - 5,5 миллиона гривен. Однако подрядчик не соблюдал правила. Он действовал в сговоре с частным инженером по техническому надзору за строительством. который без проверок подписывал необходимые акты.

В итоге, по данным экспертов, военное сооружение фактически потеряно, им нельзя пользоваться. Возбуждено уголовное дело.

Светлана Цыганкова