Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представляет имиджевую экспозицию на ПМЭФ-2021

ЦАМТО, 3 июня. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в северной столице в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" (со 2 по 5 июня).

В рамках форума Концерн и его дочерние предприятия представляют имиджевую экспозицию, посвященную представлению Концерна как надежного индустриального партнера в России для предприятий, учреждений и организаций любой формы собственности. В рамках деловой программы форума планируется участие представителей холдинга тематических треках и панельных дискуссиях. Специалисты Концерна проведут ряд деловых встреч и переговоров с потенциальными партнерами и заказчиками. Также на этом мероприятии Концерн планирует подписать несколько соглашений о сотрудничестве.

Как заявил в преддверии ПМЭФ-2021 генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, "на площадках форума планируется обсудить с ключевыми и потенциальными партнерами вопросы взаимовыгодного сотрудничества". "Мы заинтересованы в более тесной экономической и научно-технической кооперации с действующими и потенциальными партнерами", – сказал генеральный директор Концерна. Он отметил, что "Алмаз-Антей" зарекомендовал себя как надежный и финансово устойчивый партнер с высоким научным и производственным потенциалом. В своей стратегии развития компания уделяет основополагающее внимание расширению деловых контактов и партнерства как с отечественными, так и зарубежными партнерами.

"Стратегией развития до 2030 года и долгосрочной программой развития до 2025 года интегрированной структуры Концерна запланирован значительный объем инвестиций", – сообщил Ян Новиков. Глава холдинга напомнил, что в целях расширения номенклатуры гражданской продукции "Алмаз-Антей" уже реализовал ряд важнейших стратегических решений, в числе которых глубокая модернизация и обновление оборудования, цифровизация и масштабная научно-техническая кооперация.

Он подчеркнул, что Концерн обладает уникальной научно-производственной базой и интегрированной структурой "полного цикла", которая позволяет проводить научные исследования, разработку, конструирование, серийное производство, продвижение и сбыт, а также сервисное обслуживание своей продукции.

В текущем году Концерн завершил создание в Санкт-Петербурге Северо-Западного регионального центра – единого кластера из шести предприятий. Это уникальный проект, стартовавший в 2010 году. На одной территории в рамках научно-производственного технопарка были размещены "Обуховский завод", "Завод радиотехнического оборудования", "Конструкторское бюро специального машиностроения", "Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры", "Российский институт радионавигации и времени", "Завод "Навигатор". Объем инвестиций в проект составил 54 миллиарда рублей, в том числе 25 миллиардов рублей – на техническое перевооружение.

Строительство же Концерном новых производственных кластеров в Кирове и Нижнем Новгороде не имеет аналогов в новейшей истории: в нашей стране высокотехнологичные предприятия такого масштаба и оснащенности спроектированы и построены впервые за постсоветское время, причем от начала строительства до запуска производства в обоих случаях потребовалось всего около 5 лет. В их создание Концерн инвестировал свыше 73 миллиардов рублей.

Форум является мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Концерн участвует в ПМЭФ с 2016 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".