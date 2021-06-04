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Газета.ru

Миссии в ад: США дважды слетают к Венере

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Миссия NASA к Венере
Миссия NASA к Венере.
Источник изображения: Lockheed Martin

США объявили об отправке двух миссий к Венере

Сразу две миссии к Венере задумали отправить американцы в конце этого десятилетия. К планете, куда аппараты NASA не летали более тридцати лет, отправится орбитальный и посадочный зонды.

Руководство аэрокосмического агентства NASA объявило о намерении послать к Венере сразу две космические миссии - США заявили об этом спустя более трех десятков лет перерыва в исследовании этой планеты автоматическими станциями. Обе миссии планируется отправить к Венере в конце этого десятилетия, они станут частью программы NASA Discovery.

Об этих планах новый глава NASA Билл Нельсон заявил в ходе выступления в штаб-квартире организации. По его словам, обе миссии были выбраны вместо двух других - к спутнику Юпитера Ио и спутнику Нептуна Тритону, которые также были выбраны среди финалистов конкурса еще в начале 2020 года.

«Обе эти миссии-сестры нацелены на понимание того, как Венера стала подобием ада, способным расплавить свинец на своей поверхности, - пояснил Нельсон. - Всему научному сообществу они дадут шанс исследовать планету, на которой мы не были более 30 лет».

В рамках первой миссии DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) NASA отправит к Венере посадочный аппарат, который займется изучением ее атмосферы - измерением концентрации инертных газов и других элементов, способных пролить свет на природу парникового эффекта на планете.

Кроме того, камеры на его борту смогут прислать снимки высокого разрешения так называемых тессер - деталей рельефа поверхности Венеры, представляющих собой сильно пересеченные возвышенные участки, сверху похожие на паркет или черепицу.

Вторая миссия VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) займется картированием рельефа планеты с орбиты с помощью радара с синтезированной апертурой. Кроме того, он сможет обнаруживать источники инфракрасного излучения, что поможет ученым искать возможные области активного вулканизма.


Венера.
Источник: NASA/JPL-Caltech

«Невероятно, как мало мы знаем о Венере. Однако результаты этих двух миссий расскажут нам о планете - от облаков в небе до вулканов на ее поверхности и до самого ее ядра. - заявил Том Вагнер, руководитель программы Discovery. - Как если бы мы заново открыли планету».

Разработчиком миссии DAVINCI+ станет Центр космических полетов имени Годдарда, VERITAS - Лаборатория реактивного движения NASA. Сами аппараты для двух миссий построит фирма Lockheed Martin.

Стоимость каждой программы составит порядка $500 млн, запуск аппаратов планируется осуществить в 2028-2030 годах.

Как заявил Томас Зурбучен, помощник директора NASA по науке, все четыре миссии получили высокую оценку экспертов. «Это не тот случай, когда одна из миссий оказалась значительно более рискованной», - отметил он.

По его словам, несмотря на то, что обе миссии DAVINCI+ и VERITAS полетят к Венере, они сильно отличаются по своей научной нагрузке - одна сосредоточится на изучении атмосферы, планеты, вторая на ее поверхности.

Обе миссии в своем составе будут иметь демонстраторы новых технологий помимо своей основной нагрузки. На борту VERITAS будет усовершенствованная версия атомных часов, которые впервые испытывались на борту околоземного космического корабля в 2019 году, и помогут в ходе радионаблюдений и автономных маневров корабля.

На борту DAVINCI+ будет установлен новый ультрафиолетовый спектрометр. Венерианские миссии станут первыми после аппарата NASA Magellan, который был запущен к планете в 1989 году и до 1994 года занимался радиолокационным картографированием поверхности.

Несмотря на то, что с тех пор американские ученые участвовали в европейских и японских программах по изучению Венеры, или в наблюдениях Венеры в ряде пролетных миссий, многие сотрудники NASA долгие годы выступают за отправку к планете новых аппаратов.

«В научном сообществе, могу вам сказать, это нашло отклик, - добавил Нельсон. - Они взволнованы этим».

В качестве научной цели для автоматических полетов Венеру рассматривают не только США. Так, Роскосмос много лет вынашивает планы отправки к Венере миссии «Венера-Д», которая будет включать орбитер и посадочный модуль, Индия планирует отправить в 2024 году аппарат Шукраян-1, Европейское космическое агентство рассматривает возможность отправки к Венере аппарата EnVision.



Павел Котляр

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Страны
Индия
США
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
Lockheed-Martin
NASA
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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