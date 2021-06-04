В США заявили о планах ускорить переход к гиперзвуковому оружию

Соединенные Штаты намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Военный бюджет на 2022 год отвечает этим целям. Об этом 2 июня рассказал заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт.

Уайт отметил, что в приоритете у США разработка крылатых ракет воздушного базирования, так как из-за своего размера они более совместимы с другими гиперзвуковыми платформами.

«Бюджет 2022 финансового года позволит приобрести данные системы в большом количестве, когда они будут разработаны. Мы действительно ускоряем развертывание данного потенциала», — заявил Уайт во время видеоконференции вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Представитель Пентагона обратил внимание, что сейчас в США занимаются разработкой как оборонительных, так и наступательных систем в этой сфере.

«Мы изучаем возможности многосферной платформы, операций, что в итоге требует целой серии гиперзвуковых вооружений», — заключил Уайт.

Ранее, 28 мая, сообщалось, что Военно-морские силы США провели первые огневые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты, которая будет использоваться в американской армии. Испытания ракеты проводились в штате Юта под управлением программы создания стратегических систем ВМС (Strategic Systems Programs).

Планируется, что каждый вид войск будет использовать типовую гиперзвуковую ракету, разрабатывая при этом индивидуальные системы вооружения и пусковые установки.

Ранее, 19 мая, военнослужащие США раскрыли детали нового американского гиперзвукового оружия. Гиперзвуковая ракета дальнего действия (или LRHW) будет способна развивать скорость, в 17 раз превышающую скорость звука, и может поражать цели на расстоянии почти 2,8 тыс. км.

22 марта контрольно-бюджетное управление американского конгресса (GAO) опубликовало доклад, в котором США признали, что у них недостаточно развитых технологий для создания гиперзвукового оружия. В связи с этим программа его развертывания может быть реализована с большим опозданием.