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ЦАМТО

Компания Rheinmetall поставила ВС Австралии первые 25 ББМ "Боксер"

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Источник изображения: Фото: twitter.com

ЦАМТО, 3 июня. Компания Rheinmetall 2 июня объявила о поставке Сухопутным войскам Австралии первых 25 боевых разведывательных машин "Боксер" с колесной формулой 8x8 в рамках проекта "Лэнд-400" "Фаза.2".

В мероприятии, посвященном данному событию, принял участие министр обороны Австралии Питер Даттон, посетивший Центр передовых технологий в сфере военной техники (MILVEHCOE) компании Rheinmetall Defense Australia в Редбанке (недалеко от Брисбена). На данном предприятии Rheinmetall будет осуществлять проектирование, производство, испытания, обучение и поддержку ББМ "Боксер".

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2018 года по итогам тендера, проведенного в рамках проекта "Лэнд-400" "Фаза.2", Министерство обороны Австралии заключило с компанией Rheinmetall Defence Australia контракт на поставку 211 ББМ "Боксер" с колесной формулой 8x8 в нескольких версиях (из них 131 ед. будет поставлена в версии разведывательной бронемашины CRV). Стоимость продажи оценивается в 5,2 млрд. австр. долл. (3,53 млрд. долл. США). Общая стоимость программы в течение 30-летнего срока эксплуатации может составить 15,7 млрд. австр. долл., из которых австралийская промышленность получит около 10,2 млрд. австр. долл.

"Боксер" заменят 257 устаревших легких ББМ ASLAV, которые должны быть сняты с вооружения в 2021 году. Планируется, что ББМ будут применяться для различных задач, включая наблюдение и разведку, командование и управление, корректировку огня, эвакуацию поврежденной техники и т.д. Бронемашины в разведывательной версии будут снащены башней "Ланс" (Lance) с 30-мм пушкой.

Для реализации проекта Rheinmetall в партнерстве с правительством штата Квинсленд создала недалеко от Брисбена Центр передовых технологий в сфере военной техники (MILVEHCOE). Первая бронемашина "Боксер" была официально передана Минобороны Австралии в сентябре 2019 года.

Первые 25 бронемашин (13 в разведывательной версии и 12 в многоцелевой MPV) были собраны в Германии и доставлены в Австралию. В рамках мероприятий по передаче технологий в настоящее время в Германии находятся более 30 австралийских специалистов, которые на предприятиях Rheinmetall приобретают навыки и получают сертификаты для организации производства ББМ в Австралии.

Остальные 186 ББМ и 12 модулей будут произведены Rheinmetall Defense Australia в Центре MILVEHCOE. Предприятие начнет выпуск продукции в 2021 году. Поставку всех бронемашин планируется завершить к 2026 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Компании
Rheinmetall
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