В РФ начался эксперимент по пересадке «космической» костной ткани крысам

Российские ученые из компании 3D Bioprinting Solutions приступили к эксперименту по пересадке крысам полученной в условиях космоса костной ткани. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил «РИА Новости» управляющий партнер компании Юсеф Хесуани.

По его словам, всего в эксперименте участвуют более 50 животных, которых исследователи поделили на группы. Хесуани уточнил, что первая группа уже прооперирована, и им трансплантировали разные материалы.

Как пояснил собеседник агентства, в ходе операции в черепе каждого животного делается отверстие диаметром порядка 1,5 мм. Такой дефект ученые выбрали из-за того, что он является одним из наиболее трудно заживающих. Потом хирурги добавляют одной группе крыс в отверстие различные материалы, полученные в космосе или на Земле, такие как октакальцийфосфаты или трикальцийфосфаты. Другая группа животных не получает вообще никаких материалов.

«Одна из важнейших целей эксперимента — сравнить космические и земные материалы, чтобы понимать, насколько мы можем их применять в регенеративной медицине», — подчеркнул Хесуани.

Контрольные проверки на предмет восстановления костной ткани у крыс будут проводиться через один, три и шесть месяцев после операции. По словам Хесуани, исследователям важно убедиться, что ткань не только восстановилась, но и не разрослась больше, чем нужно, то есть не образовалась так называемая костная мозоль.

Эксперимент должен был начаться еще в апреле 2020 года, когда материалы, напечатанные на 3D-биопринтере на МКС, были доставлены на Землю, но его осуществлению помешала пандемия коронавируса.

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