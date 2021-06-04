Войти
Известия.ru

В РФ начался эксперимент по пересадке «космической» костной ткани крысам

255
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Российские ученые из компании 3D Bioprinting Solutions приступили к эксперименту по пересадке крысам полученной в условиях космоса костной ткани. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил «РИА Новости» управляющий партнер компании Юсеф Хесуани.

По его словам, всего в эксперименте участвуют более 50 животных, которых исследователи поделили на группы. Хесуани уточнил, что первая группа уже прооперирована, и им трансплантировали разные материалы.

Как пояснил собеседник агентства, в ходе операции в черепе каждого животного делается отверстие диаметром порядка 1,5 мм. Такой дефект ученые выбрали из-за того, что он является одним из наиболее трудно заживающих. Потом хирурги добавляют одной группе крыс в отверстие различные материалы, полученные в космосе или на Земле, такие как октакальцийфосфаты или трикальцийфосфаты. Другая группа животных не получает вообще никаких материалов.

«Одна из важнейших целей эксперимента — сравнить космические и земные материалы, чтобы понимать, насколько мы можем их применять в регенеративной медицине», — подчеркнул Хесуани.

Контрольные проверки на предмет восстановления костной ткани у крыс будут проводиться через один, три и шесть месяцев после операции. По словам Хесуани, исследователям важно убедиться, что ткань не только восстановилась, но и не разрослась больше, чем нужно, то есть не образовалась так называемая костная мозоль.

Эксперимент должен был начаться еще в апреле 2020 года, когда материалы, напечатанные на 3D-биопринтере на МКС, были доставлены на Землю, но его осуществлению помешала пандемия коронавируса.

1 июня специалисты Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и Лаборатории «Сенсор-Тех» рассказали «Известиям» о первом импланте отечественного производства для головного мозга, который позволит вернуть зрение многим слепым людям. Как отметили разработчики, технология подойдет для людей, полностью потерявших зрение (в том числе с отсутствующими глазами), но имеющими зрительный опыт и с неповрежденным мозгом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Медицина
МКС
Похожие новости
28.05.2021
Сон в лётную ночь: на спальных местах МКС оказалась наибольшая радиация
07.11.2019
NASA рассматривает возможность серии долговременных полетов на МКС
31.01.2019
Анатолий Петрукович: сотрудничество в исследованиях космоса выгодно всем
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
26.08.2013
Российская оптика на подъеме
21.02.2012
Каких не берут в космонавты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.06 05:41
  • 10
Забронировали «Прорыв»: юг России усилят новейшими танками Т-90М
  • 04.06 05:39
  • 92
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 04.06 03:43
  • 9
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 03.06 21:47
  • 1
Су-57 поведет за собой четверых «Охотников»
  • 03.06 21:43
  • 2
БДК ТОФ подавили «Градами» и артиллерией цели на побережье Японского моря
  • 03.06 19:50
  • 121
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 03.06 17:05
  • 0
Милитаризация космоса идет по плану
  • 03.06 16:53
  • 29
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 03.06 15:51
  • 141
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 03.06 15:11
  • 1
Украинский соперник пушки танка Т-14 "Армата" - 50Л "Витязь" оказался блефом
  • 03.06 14:32
  • 2
Завершена сборка первого УБС M-346 "Мастер", предназначенного, предположительно, для ВВС Туркменистана
  • 03.06 14:24
  • 104
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 03.06 12:23
  • 1
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
  • 03.06 11:36
  • 1
KMW становится совладельцем эстонской компании Milrem Robotics
  • 03.06 10:37
  • 3
Начать серийное производство двигателей для Ил-112В планируют в 2023 году