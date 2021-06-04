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Известия.ru

Сенатор Пушков указал на отсутствие необходимости в армии на Украине

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Сенатор России Алексей Пушков, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о нехватке финансов на содержание армии, заявил, что стране «не нужна армия».

Накануне, 2 июня, Владимир Зеленский заявил о том, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» лишит Украину примерно $3 млрд, по причине чего в стране якобы не останется средств на содержание армии.

«Украине будет гораздо лучше без армии. Прекратятся обстрелы Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии о возвращении Крыма. И Киев не будет втягивать НАТО в военный кризис с Россией. Украине просто не нужна армия», — говорится в сообщении российского сенатора, опубликованного на странице в Twitter.

31 мая в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский заявил, что «Северный поток – 2» является главной козырной картой, которую Москва может разыграть против Киева. Он отметил, что завершение реализации проекта приведет к тому, что Россия рано или поздно откажется от транзита газа в Европу через территорию Украины, что отразится на доходах страны.

В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что Россия не намерена отказываться от поставок газа через Украину, так как в дальнейшем страна ожидает роста транзита газа в Европу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Украина как собственник газотранспортной системы должна обеспечивать ее нормальное техническое состояние.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

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