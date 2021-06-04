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Вестник Мордовии

Лучший в мире тягач Т-16 "Армата" может другим помочь и за себя постоять

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Тягач Т-16, созданный на тяжелой межвидовой унифицированной платформе "Армата", менее известен, чем ежегодно участвующий в парадах его "близкий родственник" - танк Т-14.

Хотя роль бронированных ремонтно-эвакуационных машин, к которым относится "шестнадцатый", очень важна. Они предназначены для эвакуации поврежденной и застрявшей техники, а также оказания содействия в ремонте в полевых условиях.

На борту имеется сварочное оборудование, сошник - бульдозер, грузовая платформа, полужесткое буксирное приспособление, механизированная сцепка.

Максимальное усилие тяговой лебедки - 40 000 кгс. Длина троса - 200 м. Грузоподъемность крана - 30 т.

Экипаж - 3 человека. Внутри БРЭМ могут размещаться еще три танкиста эвакуируемой бронемашины. Вес - 57 тонн.

Мощность двигателя -1500 л.с. Запас хода - 600 км. Для поражения наземных и воздушных целей в случае необходимости имеется дистанционно-управляемая установка, вооруженная 12,7-мм пулеметом "Корд".

По мнению военных специалистов, в настоящее время Т-16 по своим тактико-техническим характеристикам является лучшей в мире БРЭМ и превосходит все зарубежные аналоги.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Армата
Корд
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