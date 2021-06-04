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Sabah (Турция): напряженный июнь во внешней политике

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Флаги США и Турции
Флаги США и Турции.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов

Есть два возможных сценария саммита Эрдоган — Байден, который по значимости автор сравнивает со встречей турецкого лидера с Обамой в мае 2013 года. Согласно первому сценарию, президент США продемонстрирует намерение наладить отношения с Турцией. Каков второй сценарий, не трудно догадаться. И это на фоне «политического танца между Анкарой и Афинами».

Внешнеполитическая повестка дня в этом месяце весьма насыщена. Президент Эрдоган встретится с президентом США Байденом на саммите НАТО 14 июня. В конце июня на саммите лидеров ЕС будет дана оценка "позитивной повестки дня" в отношениях с Турцией. Столицы ЕС как следят за тем, какого пути Вашингтон будет придерживаться в диалоге с Анкарой, так и с большим вниманием наблюдают за переговорами между Анкарой и Афинами. Вчера, 31 мая, министр иностранных дел Турции Чавушоглу (Çavuşoğlu) находился в Афинах. В отличие от "провокационного" визита министра иностранных дел Греции Дендиаса (Dendias) в Анкару, состоявшегося месяц назад, Чавушоглу дал конструктивные сигналы. Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что диалог должен "непрерывно продолжаться", чтобы существующие проблемы "решались на основе добрососедства, международного права и уважения взаимных прав и интересов". Он сказал, что началась работа, ориентированная на действия и сотрудничество, по конкретным проектам - от транспорта до энергетики, от туризма до экологии и торговли. Чавушоглу заявил, что достигнут принципиальный консенсус по 25 пунктам. Министр также сообщил, что Эрдоган встретится с премьер-министром Греции Мицотакисом на полях саммита НАТО. Судя по июньским контактам, становится понятно, что в этом месяце будет дана важная оценка отношениям между Турцией и Западом.

Что предпочтет Байден?

Контакты заместителя госсекретаря США Шерман (Sherman) в Анкаре показали, что Вашингтон продолжает настаивать на отказе Турции от С-400. Взять существующие проблемы в скобки и сосредоточиться на предметах сотрудничества можно только по инициативе двух лидеров. Афганистан, Ливия, безопасность Восточной Европы, будущее НАТО и торговые отношения - направления, по которым можно предпринять позитивные шаги. По сути, что касается предпочтений относительно хода турецко-американских отношений, мяч на стороне Байдена. Эрдоган заявил, что хочет "открыть новую эру" в отношениях, несмотря на бремя, созданное оценкой Байденом событий 1915 года в Османской империи. Посмотрим, какую дипломатию Байден будет проводить на личной встрече с Эрдоганом, которого он давно знает, на саммите НАТО. Есть два возможных сценария встречи Эрдоган - Байден, которую по значимости можно сравнить со встречей Эрдоган - Обама в мае 2013 года. Согласно первому сценарию, Байден, несмотря на все проблемные зоны, продемонстрирует намерение наладить двусторонние отношения с Эрдоганом, и может быть дан положительный старт. Это будет означать, что Байден, который, как мы знаем, придает большое значение мнению институтов, будет искать точки соприкосновения с Эрдоганом, чтобы изменить отношения с Турцией. Многие проблемы, такие как С-400, F-35, YPG и FETÖ, могут остаться нерешенными, однако удастся предотвратить дальнейшее ухудшение отношений. В соответствии со вторым сценарием, может состояться относительно дипломатическая встреча, на которой обе стороны озвучат свои тезисы по проблемным темам и выскажут противоположной стороне вопросы, вызывающие беспокойство. Оба лидера могут не жалеть слов. В таком случае в турецкой общественности на передний план выйдет мнение о том, что администрация Байдена не отказалась от своего "негативного" отношения, наблюдавшегося в ходе предвыборной кампании. В случае ориентации на подход "давайте подождем выборов 2023 года" возможность исправить отношения между двумя странами в период Байдена будет упущена.

Политический танец между Анкарой и Афинами

Сильные ожидания лидеров ЕС относительно восстановления отношений между Турцией и Грецией привели к увеличению дипломатических контактов между Анкарой и Афинами. 63-е консультативные переговоры пройдут в Турции. Хотя эти контакты могут вызвать оживление в сферах торговли и туризма, принятие позитивных шагов по проблемам, связанным с суверенными правами (Эгейское море, Кипр, Восточное Средиземноморье), не ожидается. Афины, идя навстречу ожиданиям Брюсселя и продолжая переговоры, не перестанут навязывать Турции свои максималистские тезисы, пытаясь заручиться поддержкой ЕС. Градус напряженности снижается для того, чтобы иметь сильные позиции на уровне риторики на саммите ЕС в конце этого месяца. Покровительствующий подход к Греции со стороны ЕС и США дезориентирует Афины. Анкара не отступится от своей проактивной внешней политики последних пяти-шести лет. Не откажется от своих национальных интересов в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Эти акватории можно превратить в моря мира и сотрудничества. Ощущение, при котором Греция якобы сможет защитить свои интересы в этом регионе, если превратится в "стены" Европы или "военную базу" США, обманчиво. Отношения добрососедства - единственный путь построить взаимовыгодное уравнение в отношениях между двумя странами.


Бурханеттин Дуран (Burhanettin Duran)

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