NASA направит две миссии для изучения Венеры

Миссии будут отправлены в 2028-2030 годах

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено направить две миссии для изучения Венеры. Об этом в среду говорится в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте.

"NASA выбрало две новые миссии к Венере - ближайшему в Земле соседу-планете. Цель миссий - понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько [физических] характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты", - говорится в заявлении.

Уточняется, что миссии будут отправлены в 2028-2030 годах.

Как сообщили в NASA, в рамках миссии под названием DAVINCI+ будет изучен состав атмосферы Венеры, чтобы понять, как она сформировалась и развивалась, а также чтобы определить, был ли когда-то на планете океан. Целью второй миссии под названием VERITAS станет картирование поверхности Венеры, чтобы изучить геологическую историю планеты, а также определить причины, по которым Венера развивалась отличным от Земли образом. На подготовку каждой миссии планируется направить порядка $500 млн.

Запланированные миссии NASA к Венере станут первыми миссиями по изучению этой планеты с 1978 года.