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Турция строит на территории Северного Кипра базу для беспилотников

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти Турции работают над преобразованием заброшенного военного аэропорта в Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК) в авиабазу для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Аэропорт киприотов-турок был заброшен вскоре после раздела острова в 1974 году.

CNNtürk сообщает, что церемония открытия состоится 20 июля, в 47-ю годовщину так называемой Кипрской миротворческой операции. Решение превратить аэропорт Гечиткале в авиабазу для беспилотных летательных аппаратов было принято после того, как в 2019 году Турция и Ливия подписали морское соглашение о пересмотре морской границы двух стран.

Авиабаза Даламан в южной турецкой провинции Мугла использовалась для запуска дронов, в то время как Гечиткале служил временной базой для приземления.

После открытия в июле авиабаза будет использоваться как для вооружённых, так и для невооружённых БПЛА, с ремонтными центрами, складами оружия и боеприпасов, которые будут размещены там на постоянной основе. База сможет принимать и F-16.

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Страны
Кипр
Ливия
Турция
Продукция
F-16
Проекты
БПЛА
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