Французы перестают поддерживать антитеррористические планы Макрона в Африке

Последний переворот в Мали и недавнее убийство исламистами лидера Чада Идрисса Деби наглядно показывают, какие сложности стоят перед военнослужащими Франции в Африке.

В феврале 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал продлить антитеррористическую операцию в Буркина-Фасо, Мали, Мавритании, Нигере и Чаде. Он заявил, что основная цель - помочь государствам в Сахельском регионе «обезглавить» повстанческие группы, которые Франция постоянно изображает как террористов, связанных с «Аль-Каидой».

Тем не менее, операция, начатая в 2014 году, мало что дала. Хотя французам она обошлась уже в 1 миллиард евро в 2020 году. Это экономическое бремя стало сегодня особенно трудно оправдывать, особенно в условиях экономического давления, вызванного кризисом COVID-19.

Французы все больше сомневаются в том, что вооруженные мятежи в Сахеле представляют серьезную угрозу безопасности Франции.

Внутренняя поддержка операции «Бархан» впервые в этом году упала ниже 50%. Тем не менее, цитирует «ВПК» издание «The Conversation», французские лидеры продолжают рассматривать свою страну как главного гаранта безопасности в Африке.