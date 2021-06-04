Новейший истребитель ВВС США показал на учениях неоднозначные результаты, будучи «сбитым»

Одну из главных надежд Военно-воздушных сил США — истребитель F-15EX — «сбили» во время учений Northern Edge. При этом самолет одержал и несколько побед.

Самый новый из американских истребителей — F-15EX — «сбил» нескольких противников и сам был «сбит» во время недавних учений Northern Edge, проходивших на Аляске. По словам участвовавшего в них летчика-испытателя, ведутся работы по анализу результатов.

Во время учений два истребителя F-15EX совершили 33 вылета, работая с другими боевыми самолетами, включая F-15C Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-35 Joint Strike Fighter и F-22 Raptor. Эксперты не считают результаты новой машины откровенно плохими, поскольку Военно-воздушные силы еще не разработали стратегию для новых истребителей.

F-15EX Источник изображения: thedrive

Последнее особенно важно, поскольку F-15EX, будучи во многих отношениях передовой машиной, все же не имеет технологии стелс. По крайне мере, в привычном понимании. Этот недостаток (или особенность, смотря с какой стороны) может стать фатальным в борьбе с истребителями пятого поколения.

Примечательно, впрочем, что американцы думают о списании «невидимок» F-22, в то время как F-15EX должен стать одним из основных боевых самолетов ВВС США в обозримом будущем.