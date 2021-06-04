Эксперты рассказали об объемах ядерного оружия США в Европе и Турции

Соединенные Штаты хранят на базах в Европе и Турции 100 ядерных авиабомб. Об этом 2 июня сообщают «РИА Новости» со ссылкой на сайт проекта Института исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (ISFH).

По его данным, в Германии на авиабазе Бюхель в Рейнланд-Пфальце хранятся 20 авиабомб, еще по 20 боеголовок размещены на авиабазах Кляйне-Брогель в Бельгии, Волкель в Нидерландах, Авиано и Геди-Торре в Италии и авиабазе США Инджирлик в Турции.

Официально власти Германии не комментируют существование ядерного оружия на территории страны. По мнению ведущих специалистов, в ФРГ хранятся 20 ядерных авиабомб.

1 июня стало известно, что Пентагон проверяет обстоятельства возможной утечки сведений о местоположении военных баз США с ядерным оружием в Европе.

28 мая издание Bellingcat сообщило, что американские военнослужащие, которым было поручено охранять ядерное оружие Соединенных Штатов в Европе, за незнанием протоколов безопасности воспользовались общедоступными обучающими приложениями с карточками. В итоге были раскрыты сведения о местоположении данного оружия и множество конфиденциальных протоколов.