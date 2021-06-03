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Интерфакс-АВН

Байден заявил, что изучает вопрос об ответных мерах против РФ в связи с недавними кибератаками

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Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: Фото: Erin Scott / Reuters

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает вопрос о возможном ответе России в связи с недавними кибератаками.

"Мы внимательно изучаем этот вопрос", - сказал в среду Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что администрация не исключает варианта ответных мер в отношении России.

"Мы не исключаем каких бы то ни было вариантов", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, могут ли США предпринять меры в ответ на продолжающиеся атаки хакеров.

Ранее западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглось кибератаке, из-за чего возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании, обслуживаемых серверами JBS USA. В результате компании пришлось приостановить операции сразу в нескольких штатах Австралии, причем представители фирмы не смогли назвать сроки нормализации ситуации в этом регионе.

В компании отметили, что урегулирование проблем займет время, а это может привести к задержкам в работе с клиентами и поставщиками JBS.

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