Забронировали «Прорыв»: юг России усилят новейшими танками Т-90М

Эксперты считают это решение ответным шагом на планы НАТО по усилению сухопутной группировки в Европе

Новые дивизии Южного военного округа полностью оснастят современными танками Т-90, серьёзно нарастив их количество. По словам источников «Известий», военное ведомство также прорабатывает возможность затем перевооружить эти соединения на самую совершенную модификацию Т-90М «Прорыв» с усиленной огневой мощью и бронёй. Это создаст на юге страны подвижную группировку, которую можно оперативно перебрасывать на территории, откуда будут поступать угрозы. Эксперты отмечают, что этот шаг станет ответом на планы НАТО по усилению сухопутных сил в Европе.

Дивизионные планы

На Т-90 полностью перевооружат танковые части и подразделения 19-ой и 20-ой мотострелковых дивизий Южного военного округа (ЮВО). Принципиальное решение уже принято, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Также сейчас обсуждается вопрос оснастить эти дивизии новейшими Т-90М «Прорыв».

По словам собеседников издания, в составе мотострелковых дивизий будет по одному отдельному танковому батальону увеличенного пятиротного состава. В каждом из трёх мотострелковых полков соединения также будет по батальону Т-90 меньшего штата. Это потребует дополнительных крупных поставок боевых машин на юг страны.

В апреле глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности ЮВО наращивают в связи с попытками Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.

Россия внимательно следит за подготовкой и проведением украинско-американских учений «Sea Breeze» с привлечением стран НАТО и готова при необходимости отреагировать на них в интересах обеспечения безопасности РФ, отметил в среду 2 июня официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков. По его словам, на этих манёврах будет отрабатываться переброска сухопутных сил и средств, и ведение коалиционной группировкой наступления на приморском направлении во взаимодействии с морским десантом.

Танк Т-90М во время основного этапа стратегических учений России Источник изображения: Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Последние учения НАТО показали, что они ставят себе цели восстановить сухопутную группировку в Европе, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но взять её из воздуха невозможно. Поэтому идут постоянные отработки переброски воинских частей в Европу с континентальной территории США и из других регионов.

Для парирования новых угроз на южном направлении России нужны дополнительные силы. Все конфликты за последние пять-семь лет показали, что оптимальным вооружением был и остается танк, считает эксперт. По его словам, их мощная группировка и 50 лет назад, и сегодня — наш главный ударный козырь.

Постсоветское поколение

Т-90 приняли на вооружение в 1992 году, уже после распада СССР. В Сухопутных войсках России сегодня имеется несколько сотен таких машин, многие из которых уже размещены на юге. В общей сложности более тысячи единиц поставлены в Индию, Ирак, Алжир, Азербайджан и другие страны. Несколько десятков переданы сирийской армии и активно применялись в боях с террористами и экстремистами.

— Танк Т-90, вне зависимости от модификации, отличается высокой надежностью и отличной защищенностью, что показали боевые действия в Сирии, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — Там они неоднократно находились под вражеским огнем, в них попадали современные американские противотанковые ракеты TOW-2. При этом машины на практике показали хорошую выживаемость, даже при повреждениях экипаж чаще всего оставался в живых.

Идущий сейчас в войска Т-90М является более продвинутой и сбалансированной машиной, превосходящей первоначальный вариант практически по всем параметрам, отметил эксперт. Впервые танк был продемонстрирован еще в 2011 году, как экспортный вариант Т-90МС, дальше его доработали под требования российских военных.

Танк Т-90М во время внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил РФ Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны РФ

У Т-90М радикально усилили броню от снарядов и ракет. Машина получила переработанную башню с защитой от кумулятивных боеприпасов. Мощность двигателя повысили с 840 до 1130 л.с. Это позволило сохранить мобильность потяжелевшей из-за усиления защиты машины.

При модернизации заменили пушку. «Прорыв» оснастили более точным орудием 2А46М5-01. Оно может применять усиленные длинные снаряды, которые имеют лучшую бронепробиваемость, чем боеприпасы простых Т-90. Это позволяет поражать любые современные зарубежные танки.

В этом году первая партия из восьми прошедших модернизацию танков Т-90М поступила в московскую 27-ю отдельную мотострелковую бригаду. Они лишь немного уступают по своим характеристикам инновационной «Армате» и будут закупаться параллельно с ней. Первая партия предусматривает модернизацию 20 единиц и постройку десяти машин с нуля.

Стратегическое направление

Юг и юго-запад России официально объявлены Минобороны приоритетными направлениями для перевооружения в 2016 году. Причинами этого стал конфликт на востоке Украины и общее осложнение военно-политической обстановки в Черноморском регионе, рост активности НАТО в Европе.

До 2008 года на юге страны практически не было современных танков. Т-90 стали направлять туда в массовых количествах лишь после операции принуждения Грузии к миру. Их в приоритетном порядке получили танковые батальоны 7-й военной базы в Абхазии, 19-я и 136-я мотострелковые бригады, а затем и ещё нескольких частей в округе. Формирование новых дивизий потребует дальнейшего увеличения количества машин.

ЗРС С-350 «Витязь» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

По данным Министерства обороны, за один только 2020 год в ЮВО поступило около 3 тыс. единиц современного вооружения и военной техники. Это позволило довести её долю в сухопутной, морской и авиационной составляющей до плановых 70%. При этом части противовоздушной обороны ВКС укомплектованы новыми образцами почти полностью. Помимо систем большой дальности С-400 «Триумф» и комплексов ближнего действия «Панцирь-С» сюда направили и первые комплексы среднего радиуса С-350 «Витязь».

В апреле этого года на учениях Минобороны отработало дополнительное усиление южного направления. К границе с Украиной и в Крым из глубины страны оперативно перебросили две общевойсковых армии и три соединения ВДВ.

Антон Лавров