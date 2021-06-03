Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Сгорел иранский корабль комплексного снабжения Kharg

Вчера (1 июня) в ходе учебно-тренировочного плавания на севере Оманского залива около иранского порта Джаск произошло возгорание и начался пожар на корабле снабжения Kharg ВМС иранской Армии. Сегодня было официально сообщено, что после эвакуации экипажа корабля, продолжавшаяся 20 часов борьба с огнем на его борту оказалась безуспешной и он был потерян. С одной стороны подозрительно все это на фоне идущей диверсионной войны в регионе. С другой стороны корабль этот начали строить в Великобритании еще по заказу шахского правительства в 1976 г., спустили на воду в 1977 г., закончили строительство уже после революции в 1980 г. и передали в состав ВМС Ирана в 1984 г. То есть ему был 41 год и гоняли Kharg за прошедшие десятилетия очень активно, поэтому инцидент там запросто мог произойти из-за накопившихся возрастных проблем и активного использования, также как по техническим причинам все сложнее поддерживать в строю старые боевые самолеты, купленные еще при шахе.

Kharg долгое время был самой крупной единицей иранского флота с полным водоизмещением более 33 тысяч тонн, но недавно уступил это первенство принятой в состав ВМС иранской Армии передовой плавучей базе Makran. Kharg был построен по модифицированному проекту британских танкеров типа Ol и фактически представлял собой корабль комплексного снабжения, способный перевозить и передавать на корабли в море как топливо и воду, так и различные сухие грузы, от продовольствия до боеприпасов. Также на нем могли базироваться вертолеты в двух ангарах в кормовой части судна рядом с вертолетной площадкой, способные транспортировать грузы или небольшой десант. Kharg был вооружен 76-мм артиллерийской установкой, а также 23-мм зенитными установками и пулеметами. Назван он был в честь острова Харг (Харк), где находится основной иранский экспортный нефтяной терминал в Персидском заливе.

Таким он был.