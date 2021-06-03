Корейцы разработают лазерное оружие против беспилотников.

Южнокорейская компания Hanwha получила от национального агентства по развитию оборонной промышленности заказ на разработку прототипа генератора — он объединяет лазерные лучи и обеспечивает выходную мощность лазера. Как пишет газета Aju Business Daily, эта технология нужна для системы противовоздушной обороны малого радиуса действия против небольших беспилотников.

Власти Южной Кореи уже несколько лет планируют разработать систему лазерного оружия, которая помогла бы им бороться с северокорейскими беспилотниками. Сеул не раз заявлял о перехвате БЛА из КНДР, но Пхеньян отрицал свою причастность к ним.

Hanwha уже приходилось участвовать в правительственных проектах по разработке лазерного оружия. Осенью прошлого года на выставке Defense & Security компания показала модели лазерных систем для корейской армии. «Блок-1» должна обнаруживать и выводить из строя маленькие беспилотники на расстоянии до трех километров с помощью лазера мощностью 20 киловатт. «Блок-2» будет мощнее — 30 киловатт. Остальные параметры у него будут совпадать с «Блоком-1». Еще одна модель представляет из себя бронемашину для перехвата боеприпасов с лазером мощностью три киловатта.

В мае Hanwha получила заказ национального агентства по развитию оборонной промышленности на разработку лазерного генератора — ключевой технологии для лазерного оружия. Генератор объединяет большое количество лазерных лучей и обеспечивает выходную мощность лазера. Разработка этой технологии займет четыре года. Затем генератор используют для системы противовоздушной обороны малого радиуса действия против небольших беспилотников. Другие данные о нем не раскрываются.

Разработкой боевого лазера сегодня занимаются не только Южная Корея. Ранее мы писали про тендеры на разработку подвесного авиационного контейнера с боевым лазером Народно-освободительной армии Китая и планы американских военных испытать авиационных боевой лазер в 2024 году.

Василиса Чернявцева