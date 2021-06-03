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Первый турецкий вооруженный робокатер прошел огневые испытания

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Первый турецкий вооруженный робокатер прошел огневые испытания
Первый турецкий вооруженный робокатер прошел огневые испытания.
Источник изображения: Turkey Ministry of National Defence

Первое турецкое вооруженное беспилотное судно ULAQ успешно прошло огневые испытания. Как сообщает Janes, оно поразило цель на земле двумя ракетами с лазерной системой наведения Cirit.

Над программой ULAQ с 2018 года работают две турецкие компании – Ares Shipyard и Meteksan. К разработке прототипа вооруженного беспилотного судна они приступили в июне прошлого года, а в феврале его уже начали тестировать в море.

Дальность плавания опытного образца ULAQ – 400 километров, вес – две тонны. У него есть системы ночного видения и дистанционного управления, а также оптико-электронная и радиолокационная станции для обнаружения и сопровождения целей. Максимальная скорость робокатера – 65 километров в час.

Первые огневые испытания вооруженного беспилотного судна ULAQ прошли 27 мая у берегов Антальи. Робокатер запустил две ракеты с лазерной системой Cirit калибра 70 миллиметров с боеголовками, и они поразили неподвижную цель на маленьком острове в четырех километрах. Максимальный диапазон дальности таких ракет – восемь километров.



Считается, что роботы существенно увеличат боевые возможности флота, при этом не подвергая людей излишнему риску. Поэтому разработкой военных беспилотных судов занимается не только Турция: ранее мы писали про китайский 20-тонный ударный робокатер и большой американский роботизированный корабль.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Турция
Проекты
Робот
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