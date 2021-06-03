Мать городов безопасных

Проблемный IT-проект профинансирует ВЭБ.РФ

Институт развития ВЭБ.РФ совместно с «Ростехом» и «Ростелекомом» подготовили схему финансирования запуска в регионах аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», общая стоимость которого оценивается в 97 млрд руб. «Ростех» и «Ростелеком» обеспечат поставки оборудования и создание инфраструктуры, а ВЭБ.РФ выделит каждому субъекту до 3 млрд руб. на приобретение этих решений. С финансовой точки зрения эксперты не видят в новой схеме рисков для запуска проекта. Но качество реализации, по их мнению, может пострадать из-за отсутствия конкуренции исполнителей.

Как рассказали источники “Ъ”, 13 мая специальная межведомственная комиссия обсудила схему финансирования проекта АПК «Безопасный город», разработанную ВЭБ.РФ, «Ростехом» и «Ростелекомом» в регионах. В рамках сотрудничества предприятия «Ростеха» возьмут на себя выпуск аппаратной части проекта (датчики, контроллеры, оборудование для видеофиксации), «Ростелеком» будет обеспечивать программную часть и связь, а ВЭБ.РФ выделит до 3 млрд руб. на внедрение АПК в каждом субъекте федерации, пояснил один из собеседников “Ъ”. Средства, по его словам, могут быть выделены в рамках концессионных соглашений либо контрактов жизненного цикла.

В «Ростехе» подтвердили, что проект находится в проработке, отказавшись раскрыть детали. В ВЭБ.РФ сообщили, что рассматривают возможность финансирования проектов по направлению «Безопасный и умный город», они «находятся в начальной стадии проработки».

У многих регионов нет собственных средств на реализацию крупных цифровых инфраструктурных проектов, а участие институтов развития может придать дополнительный импульс цифровизации, добавили в «Ростелекоме».

О планах правительства существенно доработать курируемый МЧС и вице-премьером Юрием Борисовым проект «Безопасный город» стало известно летом 2020 года (см. “Ъ” от 17 июля 2020 года). АПК «Безопасный город» разрабатывается с 2014 года. Комплекс агрегирует информацию о происшествиях из разных систем, включая видеофиксацию, к 2020 году о его запуске отчитались 12 регионов. За это время на создание системы из бюджетов субъектов было выделено свыше 16 млрд руб., а совокупные расходы на создание систем безопасности разного уровня превысили 150 млрд руб., докладывало МЧС вице-премьеру в июле.

При этом в министерстве признали, что есть ряд проблем, связанных с разрозненностью собираемых данных. МЧС предложило модернизировать АПК путем создания на его базе новой государственной информационной системы (ГИС). Стоимость доработки министерство оценило в 97 млрд руб. (58,5 млрд руб. из федерального и 38,6 млрд руб. из региональных и муниципальных бюджетов). К началу работ по созданию единого контура системы МЧС подтолкнул взрыв жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, когда погибли 39 человек.

На реализацию масштабного проекта претендовали структуры ФСО, «Росатома», «Ростеха» и «Ростелекома». Разработкой единых технических стандартов и протоколов занялся Национальный центр информатизации «Ростеха» (см. “Ъ” от 23 октября 2020 года). Но уже в феврале стало известно, что получить контроль над проектом хочет Минцифры (см. “Ъ” от 3 февраля), а в МЧС начались разногласия в отношении АПК. Сейчас, по словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, над проектом совместно работают МЧС, Минпромторг и Юрий Борисов.

Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что основной проблемой, которая тормозит запуск «Безопасного города», остается отсутствие у регионов бюджета на цифровизацию.

«Автоматизация управления городской инфраструктурой и ее безопасность — это важные задачи. Но для многих субъектов федерации она не является приоритетной»,— отмечает директор по развитию web-технологий Artezio Сергей Матусевич.

С финансовой точки зрения рисков для проекта в новой схеме финансирования нет, считает президент Ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров: «Госкорпорация фактически передает средства другим госкорпорациям, все по плану и без сюрпризов. Оплата проектов со стороны субъектов в данном случае гарантирована». С точки зрения соотношения цены и качества такие проекты вряд ли будут эффективны, считает эксперт, поскольку в них отсутствует конкуренция. «Но и цели такой нет»,— признает он.

Неплохо, что ВЭБ обещает финансово поддержать АПК, но в этом случае, как и в большинстве других цифровых проектов, деньги уйдут узкому кругу федеральных монополистов, подчеркивает Николай Комлев из Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. Частные IT-компании, и уж тем более региональные, полагает он, не будут допущены в проект, то есть не будет «того самого импульса к развитию отечественного IT-бизнеса, который декларирует государство».

В то же время, добавляет Валентин Макаров, для частного бизнеса вероятность получения оплаты по сервисным контрактам от субъектов федерации традиционно не превышает 50%: власти на местах всегда могут найти повод, чтобы не платить малым и средним компаниям, поэтому для надежности они стараются заключать договора с субъектами через госкорпорации.

Никита Королев