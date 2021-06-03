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Российская газета

Сенатор Бондарев считает, что создание базы ВМФ в Судане взаимовыгодно

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Источник изображения: rg.ru

Создание российской военной базы в Судане важно и необходимо с точки зрения обеспечения стратегической стабильности и военной безопасности в макрорегионе, считает председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, это взаимовыгодный проект. "Для суданской стороны постоянное военно-морское присутствие России с мощным вооружением станет гарантией спокойной жизни в долгосрочной перспективе. Защитой как от внешней интервенции недружественных стран (а из-за своего географического положения Судан рассматривается как выгодный транзитный путь, который некоторые отдельные геополитические "игроки" стремятся контролировать), так и от внутренних распрей и потрясений, от которых Судан уже за ближайшие десятилетия устал", - объяснил сенатор.

Что же касается России, то создание военной базы в Судане (полноценной, в которую в перспективе может быть преобразован строящийся пункт материально-технического обеспечения ВМФ) означает возвращение в Мировой океан. "Красное море с Суэцким каналом, Индийский океан, Аравийский полуостров, таким образом, будут в фокусе нашего постоянного внимания, - уверен Бондарев. - Судам Северного и Балтийского флотов России не придется совершать длительные переходы для того, чтобы несколько месяцев провести в Индийском океане. Собственная взлетно-посадочная полоса позволит отправлять российские экипажи на службу самолетами ВКС РФ".

По мнению сенатора, немаловажен и тот факт, что в пункт материально-технического обеспечения России в Судане смогут заходить наши атомные крейсеры. А наличие Стратегических ядерных сил России в том или ином макрорегионе, как известно, способно предотвратить любые преступные поползновения того или иного мирового агрессора. "Соглашение по созданию ПМТО в Судане заключено. И объективных оснований для его пересмотра нет", - уверен Виктор Бондарев.


Юрий Гаврилов

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Страны
Индия
Россия
Судан
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
БФ
Ядерный щит
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