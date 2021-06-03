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Техкульт

Китайское «искусственное Солнце» установило мировой термоядерный рекорд

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Токамак

Китайские физики на установке токамак EAST установили мировой рекорд, доведя температуру плазмы в ней до рекордных 120 млн. °C и удерживая ее в течение 1 мин. 41 сек. Получение практически безграничного источника энергии стало на шаг ближе.

Немного истории: идея использования управляемого термоядерного синтеза была впервые сформулирована советскими физиками О. А. Лаврентьевым, А. Д. Сахаровым и И. Е. Таммом в начале 50-х годов. Первая установка такого типа была построена в 1954 году, а три года спустя у нее появилось название – токамак, что означает «тороидальная камера с магнитными катушками». Позже слово «токамак» вошло в международную научную терминологию.

Токамак EAST

Токамак – это, по сути, рукотворное земное Солнце. Кстати, температура ядра нашей звезды многократно уступает рекорду EAST – «всего лишь» 13,5 млн. °C. Правда, в отличие от нашего светила, где раскаленная водородная плазма существует в естественных условиях миллиарды лет, «земную», искусственную необходимо удерживать в мощном электромагнитном поле. Это уже не первый рекорд EAST. Пять лет назад команда китайских ученых довела температуру плазмы вначале до 50 млн. градусов и продержала ее 102 секунды, а в 2018 году – до 100 млн. градусов в течение почти 10 секунд. Ближайшая цель команды EAST – научиться сохранять плазму с температурой 100 млн. °C уже до 17 минут.

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Страны
Китай
Проекты
Ядерный щит
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