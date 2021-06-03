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Техкульт

Япония отправит на Луну робота-разведчика, спроектированного дизайнером игрушек

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Робот-разведчик

Японское агентство аэрокосмических исследований запланировало на 2022 год отправку на Луну особой разведывательной системы. Она будет состоять из посадочного модуля для отработки технологий безопасного приземления и робота-разведчика для изучения местности. Последний выполнен по необычной схеме трансформера – лететь на Луну он будет в одном облике, а работать уже в другом.

Данная миссия является подготовкой к отправке на Луну пилотируемого японского лунохода, которая запланирована на 2029 год. Робот-разведчик нужен для прокладки маршрута, изучения грунта на пути лунохода, поиска препятствий и т.д. Это не инструмент изучения Луны, как таковой, а машина-ассистент, поэтому и требования к нему соответствующие. В частности, робот получился очень компактным и весит всего 250 граммов. Доставкой робота на Луну займется частная компания Ispace, во время полета он будет иметь форму шара, а когда окажется на поверхности Луны – раскроется, подготовив к работе колеса и средства навигации. Концепт придумали в Университете Дошиша, непосредственно разработкой робота занимаются инженеры Sony, а за дизайн отвечает производитель игрушек Tomy. Не исключено, что такой подход ознаменует наступление новой эры в области создания аппаратов для исследования других космических объектов.

Спускаемый аппарат

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
Луна
Робот
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