Япония отправит на Луну робота-разведчика, спроектированного дизайнером игрушек

Робот-разведчик

Японское агентство аэрокосмических исследований запланировало на 2022 год отправку на Луну особой разведывательной системы. Она будет состоять из посадочного модуля для отработки технологий безопасного приземления и робота-разведчика для изучения местности. Последний выполнен по необычной схеме трансформера – лететь на Луну он будет в одном облике, а работать уже в другом.

Данная миссия является подготовкой к отправке на Луну пилотируемого японского лунохода, которая запланирована на 2029 год. Робот-разведчик нужен для прокладки маршрута, изучения грунта на пути лунохода, поиска препятствий и т.д. Это не инструмент изучения Луны, как таковой, а машина-ассистент, поэтому и требования к нему соответствующие. В частности, робот получился очень компактным и весит всего 250 граммов. Доставкой робота на Луну займется частная компания Ispace, во время полета он будет иметь форму шара, а когда окажется на поверхности Луны – раскроется, подготовив к работе колеса и средства навигации. Концепт придумали в Университете Дошиша, непосредственно разработкой робота занимаются инженеры Sony, а за дизайн отвечает производитель игрушек Tomy. Не исключено, что такой подход ознаменует наступление новой эры в области создания аппаратов для исследования других космических объектов.