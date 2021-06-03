Какие цели преследует украинско-американское учение "Морской бриз"

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о масштабном учении Sea Breeze, которое киевские генералы и объединенное командование США в Европейской зоне планируют провести с привлечением стран НАТО. И все это на фоне непрекращающихся обвинений в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах.

Маневры должны пройти с 28 июня по 10 июля с участием подразделений Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и стран-партнеров. По данным Минобороны РФ, к ним привлекут около 4 тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиатехники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.

"Хочу особо отметить, что по сценарию учения коалиционная группировка войск будет задействована в "стабилизации кризисной ситуации", вызванной деятельностью неких "незаконных" для Украины "вооруженных формирований", которым "власти соседнего государства оказывают всестороннюю поддержку", - сообщил Конашенков.

Он перечислил задачи моряков, сухопутчиков и авиации на этих учениях. Так, для флотоводцев важно отработать вопросы формирования и слаживания многонационального корабельного соединения, организовать взаимодействие с сухопутными войсками и авиацией, потренироваться в проведении совместных операций.

Сухопутные генералы займутся штабной деятельностью по стандартам НАТО, переброской сил и средств в районы боевого предназначения, организацией и ведением вместе с морским десантом наступления на приморском направлении.

Хотя учение Sea Breeze является флотским, его истинные границы выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря

Задачи авиации - боевая работа в интересах флота и сухопутных частей. Это и разведка, и нанесение ударов по морским и наземным целям, перевозка войск и грузов.

По словам Конашенкова, активная фаза маневров пройдет в два этапа. На первом будут отрабатываться развертывание пунктов управления и связи, планирование операции, формирование отрядов кораблей и перебазирование авиации на аэродромы рассредоточения.

На втором этапе предусмотрен комплекс мер по "стабилизации обстановки". Он включает огневое поражение надводных и подводных кораблей противника, противовоздушную и противолодочную оборону.

"И, особо подчеркну, спланировано применение морского десанта для совместных действий Сил специальных операций с украинскими сухопутными войсками на территории Украины. Конкретно - на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях", - заявил Конашенков.

Таким образом, сделал вывод российский генерал, несмотря на то что учение Sea Breeze по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря.

Именно там, на территории Украины, по словам Конашенкова, Силы специальных операций будут отрабатывать взаимодействие подразделений ССО различной национальной принадлежности при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе ночью. А еще более конкретно - именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск.

"В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - сказал генерал Конашенков. Он заявил, что Минобороны России будет отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России.

Юрий Гаврилов