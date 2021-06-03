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Российская газета

Шойгу заявил о намерении развивать военное сотрудничество с Сербией

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Флаги Сербии и России.

Минобороны РФ настроено развивать российско-сербское сотрудничество в военной и военно-технической сфере.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи со спикером парламента Сербии Ивицей Дачич, сейчас между странами проводятся совместные учения, а сербские офицеры проходят подготовку и обучение в высших военных учебных заведениях. "Предполагаем расширить эту практику", - сказал Шойгу. По его словам, военнослужащие РФ недавно вернулись с больших совместных российско-сербских учений, проходивших в Сербии. По мнению Шойгу, учения, которые будут проходить и в России, и на сербской территории будут такими же успешными.

В свою очередь спикер сербского парламента подчеркнул, что Сербия будет всегда признательна России за помощь в трудные времена. Дачич поблагодарил Шойгу за развитие и укрепление отношений между народами Сербии и России.

Он подчеркнул, что Сергей Шойгу с самого начала своей политической деятельности является одним из самых больших друзей сербского народа.


Александр Степанов

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Россия
Сербия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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