В Совете Федерации не усматривают оснований для пересмотра соглашения о военной базе в Судане

Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Оснований для пересмотра соглашения о создании в Судане российской военной базы нет, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Соглашение по созданию пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) в Судане заключено. И объективных оснований для его пересмотра нет", - цитирует Бондарева его пресс-служба.

По его словам, создание российской военной базы в Судане важно и необходимо с точки зрения обеспечения стратегической стабильности и военной безопасности в макрорегионе.

Как считает Бондарев, это взаимовыгодный проект.

"Для суданской стороны постоянное военно-морское присутствие России с мощным вооружением станет гарантией спокойной жизни в долгосрочной перспективе. Защитой как от внешней интервенции недружественных стран - а из-за своего географического положения Судан рассматривается как выгодный транзитный путь, который некоторые отдельные геополитические "игроки" стремятся контролировать - так и от внутренних распрей и потрясений, от которых Судан уже за ближайшие десятилетия устал", - отметил сенатор.

По его мнению, для России создание полноценной военной базы в Судане, в которую в перспективе может быть преобразован строящийся ПМТО, означает возвращение в мировой океан.

"Красное море с Суэцким каналом, Индийский океан, Аравийский полуостров, таким образом, будут в фокусе нашего постоянного внимания. Судам Северного и Балтийского флотов России не придётся совершать длительные переходы для того, чтобы несколько месяцев провести в Индийском океане. Собственная взлётно-посадочная полоса позволит отправлять российские экипажи на службу самолётами ВКС РФ", - сказал Бондарев.