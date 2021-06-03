Рассекречен «умный» боеприпас для гранатомёта «Карл Густав»

Шведский ручной 84-мм нарезной противотанковый гранатомёт «Карл Густав» образца 1948 года получил снаряды нового поколения. Вчера, 1 июня, пресс-служба компании Saab официально презентовала боеприпас GMM.

Управляемый многоцелевой боеприпас или Guided Multipurpose Munition (GMM) разрабатывался Saab совместно с Raytheon Missiles & Defense по запросу Минобороны США. В 2017 году DARPA запустила две программы по улучшению возможностей гранатомёта Carl-Gustaf, и в рамках одной из них появился GMM.

Реактивный снаряд GMM Источник изображения: saab.com

В Saab указывают, что первые огневые испытания GMM прошли в ноябре прошлого года на полигоне Юма (штат Аризона). Тогда стрельба новым снарядом велась как с гранатомёта Carl-Gustaf, так и новой версии одноразового гранатомета АТ4. При этом, по словам разработчиков, пуск GMM может осуществляться в закрытых помещениях, с дистанционно управляемых боевых модулей, а также пилотируемых и беспилотных воздушных и наземных систем. Наведение осуществляется с помощью полуактивной лазерной системы. На испытаниях GMM успешно поразил мишени на дальности 2500 м.