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ЦАМТО

Подготовка пилотов вертолетов AW-159 ВМС Филиппин по-прежнему не завершена

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Президент Филиппин Родриго Дутерте на церемонии ввода в состав авиации ВМС Филиппин двух противолодочных вертолетов Leonardo AW159 Wildcat. Кавите, 17.09.2019
Президент Филиппин Родриго Дутерте на церемонии ввода в состав авиации ВМС Филиппин двух противолодочных вертолетов Leonardo AW159 Wildcat. Кавите, 17.09.2019.
Источник изображения: ВМС Филиппин / www.navy.mil.ph

ЦАМТО, 2 июня. Как заявил в интервью агентству PNA командующий ВМС Филиппин вице-адмирал Джованни Карло Бакордо, оба поставленных ВМС Филиппин противолодочных вертолета AW-159 "Уайлдкэт" производства группы Leonardo готовы к выполнению боевых задач.

Данные вертолеты должны быть размещены на борту двух новых фрегатов УРО класса "Хосе Рисаль", построенных южнокорейской Hyundai Heavy Industries (HHI) и принятых на вооружение в июле 2020 года и в марте 2021 года.

Тем не менее, по информации вице-адмирала, экипажи вертолетов все еще не завершили переподготовку для выполнения основных задач. В частности, не все пилоты прошли подготовку к применению вертолета с палубы фрегатов класса "Хосе Рисаль". Программа также включает обучение применению погружаемой ГАС и других датчиков для обнаружения подводных лодок противника.

Как отмечается, затягивание процесса обучения связано с тем, что инструкторы Leonardo Helicopters UK из Великобритании пока не вернулись на Филиппины для завершения курса обучения. Командующий не уточнил сроки возвращения британских инструкторов на Филиппины. Причина задержки с прибытием инструкторов не сообщается, возможно, она связана с пандемией COVID-19.

Как сообщал ЦАМТО, 23 марта 2016 года МНО Филиппин заключило с группой Finmeccanica (ныне Leonardo) контракт стоимостью 5,362 млрд. филип. песо (114 млн. долл.) на поставку двух вертолетов ПЛО AW-159. Соглашение также включает поставку боеприпасов, вспомогательного оборудования, запчастей, обучение личного состава и комплексную логистическую поддержку. Обе машины были собраны на предприятии вертолетного подразделения группы Leonardo в Йовиле (Великобритания), доставлены в Манилу в мае и приняты на вооружение в июне 2019 года. Вертолеты вошли в состав эскадрильи MH-40 авиационного крыла ВМС Филиппин.

AW-159 предназначены для размещения на палубе кораблей и могут применяться даже в условиях высокого волнения моря для обнаружения, сопровождения и, при необходимости, поражения надводных и подводных угроз. В частности, вертолеты могут быть вооружены ракетами "Спайк NLOS" класса "воздух-поверхность" израильской компании Rafael и легкими торпедами "Блю Шарк" южнокорейской компании LIG NEX1, которые были поставлены в четвертом квартале 2019 года.

Закупка двух AW-159 была реализована командованием ВМС Филиппин в рамках усилий по улучшению возможностей противолодочной борьбы.

В октябре 2020 года командующий ВМС сообщил агентству PNA, что два дополнительных противолодочных вертолета, возможно AW-159, могут быть закуплены для оснащения двух новых противолодочных корветов, которые будут приобретены в рамках программы модернизации Вооруженных сил Филиппин.

Закупка дополнительных вертолетов, вероятно, будет реализована в рамках третьего этапа модернизации ВС Филиппин ("Горизонт 3").

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Страны
Великобритания
Израиль
Филиппины
Южная Корея
Продукция
AW159
Компании
HHI
Hyundai
Leonardo
LIG Nex1
Rafael
Проекты
2020-й год
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