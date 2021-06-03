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ЦАМТО

Руководители военных ведомств 49 стран уже согласились приехать на Московскую конференцию по безопасности

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Участники VI Московской конференции по международной безопасности.
Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости

ЦАМТО, 2 июня. Руководители военных ведомств и командующие вооруженными силами 49 стран уже согласились принять участие в Московской конференции по международной безопасности.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин.

"О своей готовности принять участие в дискуссиях нам сообщили делегации, возглавляемые руководителями оборонных ведомств и командующие вооруженными силами 49 государств, руководители шести международных организаций и более 100 авторитетных российских и зарубежных экспертов", – сказал Е.Ильин на брифинге для иностранных военных атташе.

Всего, по его словам, свое участие подтвердили более 600 делегатов из более чем 100 стран мира. В этом году Россия пригласила на конференцию глав военных ведомств 119 стран, причем без исключений для представителей государств, которые заморозили взаимодействие с Минобороны России.

"Московская конференция традиционно представляет собой открытую трибуну, где возможность изложить свои взгляды и оценки предоставляется всем участникам без исключения", – пояснил первый замначальника ГУМВС.

Он напомнил, что в 2020 году конференция не проводилась и была отложена из-за пандемии до нормализации эпидемиологической обстановки. В этом году предусмотрено как очное участие делегаций, так и возможность подключения по видеоконференцсвязи. Те желающие, у которых не получится ни присутствовать на форуме, ни выйти на связь онлайн, смогут отправить свои выступления для демонстрации записи на пленарных заседаниях и их последующего размещения на официальной странице форума. Е.Ильин особенно подчеркнул, что "ни одно выступление не будет потеряно".

Пленарные заседания конференции будут посвящены стратегической стабильности и неконтролируемому распространению оружия массового поражения и средств его доставки, киберугрозам, проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона и опасности начала там гонки вооружений, пандемии COVID-19. Также участники форума обсудят информационную безопасность, в том числе противодействие фальсификации истории и использованию фейковых новостей.

Отдельные сессии будут посвящены военному и военно-техническому сотрудничеству в Африке и на Ближнем Востоке, переходу к экономическому развитию в Сирии, угрозам и вызовам в Латинской Америке, а также безопасности в Европе.

"Предлагаем рассмотреть вопросы усиления военной активности в Европе, обсудить шаги по укреплению мер доверия, повышения транспарентности военной деятельности, восстановлению многостороннего диалога в сфере безопасности. Полагаем, что в рамках этой дискуссии можно было бы обсудить и последствия разрушения системы контроля над вооружениями в Европе, а также дальнейшее развитие безопасности в так называемую эпоху пост-ДРСМД", – добавил Е.Ильин.

Основные мероприятия конференции пройдут 23 и 24 июня. 22 июня участникам покажут музейный комплекс "Дорога Памяти" и Главный храм ВС РФ, а также 100-й отдельный полк обеспечения. Е.Ильин уточнил, что на сайте Министерства обороны открыт специальный раздел, посвященный конференции. На брифинге присутствовали более 100 военных атташе из стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

Московская конференция по международной безопасности пройдет в девятый раз с 22 по 24 июня 2021 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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