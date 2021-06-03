Зеленский обсудил с сенаторами США новые меры военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с группой сенаторов США и обсудил с ними обсудили возможность увеличения военной помощи стране. Об этом 2 июня рассказали американские политики на брифинге по итогам встречи.

В американскую делегацию вошли Джин Шахин (демократ, штат Нью-Гемпшир), Роб Портман (республиканец, Огайо) и Крис Мерфи (демократ, Коннектикут).

«Мы получили четкую картину тех вызовов и проблем, с которыми сталкиваются украинская армия и люди в зоне боевых действий, и это нам даст дополнительные аргументы, чтобы по возвращении в США убедить продолжить предоставлять крайне необходимую помощь Украине», — цитирует Портмана «Радио Свобода».

По словам парламентария, в ходе встречи был затронут вопрос увеличения помощи Украине «для укрепления ее боеспособности».

«Президент Зеленский предложил нам виртуальный тур на линию разграничения, где военное командование доложило о текущей ситуации. Мы также обсудили другую помощь, которую можем предоставить, и в экономике, и в реформах, и даже в противодействии российской дезинформации», — добавил сенатор.

25 мая Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, направленные на увеличение численности вооруженных сил страны.

За день до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Он отметил, что только в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО, а украинские военные участвуют в крупнейших натовских учениях Defender Europe 2021.

Ранее, 7 мая, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО и что Киев может рассчитывать на поставки летального оружия.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.