В Госдуме сравнили Украину с экспериментальным кроликом НАТО

Украине отведена роль колониальных войск в возможных войнах НАТО, заявил «Известиям» депутат Госдумы Руслан Бальбек в среду, 2 июня.

Ранее в этот день сообщалось, что под прикрытием крупных военных учений на Украине с привлечением сил Североатлантического альянса Sea Breeze в страну планируют доставить партию современного вооружения для переправки в районы Донецка и Луганска. Об этом журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«От воли Киева, думаю, здесь мало что зависит. Прикажет командование НАТО, и всей украинской армии не будет жалко для защиты коллективного Запада. Так что из этого можно сделать два вывода: Украина — экспериментальный кролик НАТО, и этого кролика не жалко для проведения любых экспериментов, в том числе и военных», — сказал Руслан Бальбек.

По его словам, переброска оружия априори означает обострение конфликтной ситуации, даже если оружие не будет применено.

В то же время он отметил, что поставки нового оружия не помогут Украине захватить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Учения Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля с участием Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и других стран партнеров. В них примут участие около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к Германии с просьбой предоставить Киеву новое вооружение, в числе которого автоматические винтовки и радиоаппаратура. В свою очередь глава немецкого ведомства Хайко Маас охладил пыл Зеленского после данной просьбы. Маас отметил, что решением данного конфликта будет использование дипломатических способов, а не оружия в виде немецких автоматических винтовок.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донбасса.