Россия изучает заявление Судана по военной базе, заявили в МИД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Россия изучает информацию о том, что власти Судана якобы намерены пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Изучаем, конечно", - сказал Богданов журналистам на полях ПМЭФ.

О намерении пересмотреть решение ранее объявил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн, сославшись на то, что документ был принят предыдущим правительством, но не ратифицирован парламентом.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.