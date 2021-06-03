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РИА Новости

Россия изучает заявление Судана по военной базе, заявили в МИД

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Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Россия изучает информацию о том, что власти Судана якобы намерены пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Изучаем, конечно", - сказал Богданов журналистам на полях ПМЭФ.

О намерении пересмотреть решение ранее объявил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн, сославшись на то, что документ был принят предыдущим правительством, но не ратифицирован парламентом.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Судан
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