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Российская газета

На конференцию по безопасности приедут делегаты из более чем 100 стран

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Источник изображения: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

С 22 по 24 июня в российской столице в девятый раз пройдет Московская конференция по международной безопасности. "О своей готовности принять участие в дискуссиях нам сообщили делегации, возглавляемые руководителями оборонных ведомств и командующие вооруженными силами 49 государств, руководители шести международных организаций и более ста авторитетных российских и зарубежных экспертов", - сообщил в среду, 2 июня, на брифинге для иностранных военных атташе первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин. В этом разговоре участвовали более ста офицеров из стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

Всего, по словам Ильина, свое участие в конференции подтвердили свыше 600 делегатов из более чем 100 стран мира. Генерал напомнил, что в этом году Россия пригласила к разговору глав военных ведомств 119 стран. Исключений не делали даже для представителей государств, которые заморозили взаимодействие с Минобороны России. "Московская конференция традиционно представляет собой открытую трибуну, где возможность изложить свои взгляды и оценки предоставляется всем участникам без исключения", - пояснил Ильин.

Он напомнил, что в прошлом году конференция не проводилась. Ее отложили из-за пандемии коронавируса. В этом году предусмотрено как очное участие делегаций, так и возможность подключения к дискуссии по видеоконференцсвязи. Генерал объяснил, что делегаты, у которых не получится ни присутствовать на форуме, ни выйти на связь онлайн, смогут отправить свои выступления для демонстрации записи на пленарных заседаниях и их последующего размещения на официальной странице форума. Ильин особо подчеркнул: ни одно выступление не будет потеряно".

По его словам, пленарные заседания конференции будут посвящены стратегической стабильности и неконтролируемому распространению оружия массового поражения и средств его доставки, киберугрозам, проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона и опасности начала там гонки вооружений, пандемии COVID-19. Также участники форума обсудят информационную безопасность, в том числе противодействие фальсификации истории и использованию фейковых новостей.

Отдельные сессии посвятят военному и военно-техническому сотрудничеству в Африке и на Ближнем Востоке, переходу к экономическому развитию в Сирии, угрозам и вызовам в Латинской Америке, а также мерам безопасности на Старом континенте. "Предлагаем рассмотреть вопросы усиления военной активности в Европе, обсудить шаги по укреплению мер доверия, повышения транспарентности военной деятельности, восстановлению многостороннего диалога в сфере безопасности. Полагаем, что в рамках этой дискуссии можно было бы обсудить и последствия разрушения системы контроля над вооружениями в Европе, а также дальнейшее развитие безопасности в так называемую эпоху пост-ДРСМД", - добавил Ильин.

Основные мероприятия конференции намечены на 23 и 24 июня. А 22 числа участникам покажут музейный комплекс "Дорога Памяти" и Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Также запланирована поездка в 100-й отдельный полк обеспечения.

Генерал Ильин также напомнил, что на сайте Минобороны России открыли специальный раздел, посвященный Московской конференции по международной безопасности.


Юрий Гаврилов

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Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
РСМД
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