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Российская газета

В Сербии готовятся к танковому биатлону на старых Т-72

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Источник изображения: Ворруженные силы Сербии / http://www.vs.rs

Военнослужащие сербской армии ведут активную подготовку к своему восьмому по счету участию в соревнованиях по танковому биатлону, проходящему в рамках Международных военных игр на подмосковном полигоне Алабино.

Как сообщается, из десяти экипажей будут отобраны три, еще один станет числиться резервным.

Интересно, что для тренировок сербская команда использует ставшие в настоящее время достаточно редкими в сухопутных войсках этого государства танки Т-72М1. По данным справочных изданий, на начало текущего года эксплуатировалась всего лишь немногим более десятка машин данной модели, которые, по всей видимости, применяют только как учебные.

Они поступили еще в начале 80-х годов и, судя по ряду публикаций, в одно время их планировали полностью снять с вооружения, подвергнуть некоторой модернизации и продать за границу. Аналогичная ситуация произошла ранее со средними Т-55, которые отправились служить в Пакистан.

В войсках оставались лишь М-84 югославского производства, для них разработали программу по усовершенствованию: появится динамическая защита, доработанные прицелы с тепловизионными каналами, дистанционно-управляемые пулеметные установки. Обновлению подвергнутся средства связи и противопожарное оборудование.

Также в этом году сербская армия получила из России заключительную партию современных танков Т-72МС "Белый Орел", считающихся одними из самых лучших во всем семействе "семьдесят вторых".


Алексей Моисеев

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