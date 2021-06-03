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Интерфакс-АВН

Российские космонавты завершили выход в открытый космос

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Олег Новицкий и Петр Дубров
Олег Новицкий и Петр Дубров.
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС, архив

Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Космонавты провели в космосе около семи часов. Новицкий и Дубров заменили панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря". После того как Центр управления полетами получил подтверждение работоспособности новой панели регулятора, космонавты переместились к модулю "Поиск" и оттолкнули гермоконтейнер, в котором находилась старая панель.

Как отметил в трансляции "Роскосмоса" начальник отделения по подготовке космонавтов к работе в открытом космосе Валерий Несмеянов, в ближайшие 2-3 дня гермконтейнер полностью сгорит в атмосфере Земли.

"По предварительной оценке специалистов Центра управления полетами, гермоконтейнер уходит от Международной космической станции в правильном направлении", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Также космонавты успешно переподключили разъемы системы "Курс" от модуля "Пирс" к модулю "Звезда". Тест системы после проведенных работ прошёл успешно, сообщили наземные специалисты.

Новицкий и Дубров также перевели грузовую модернизированную стрелу от модуля "Пирс" в положение хранения на модуль "Поиск" и установили на внешней поверхности модуля оборудование для научных экспериментов "Тест" и "Выносливость".

Ранее в среду в 8:53 утра космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции. Открытие люка состоялось с более чем 30-минутным опозданием.

Как сообщал Центр подготовки космонавтов, действующий российский экипаж МКС выполнит до трех выходов в открытый космос.

Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 18 ноября 2020 года. Работы с внешней стороны МКС выполняли космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, они провели в космосе около 6 часов. Им не удалось выполнить одну из задач - заменить панель регулятора расхода жидкости системы терморегуляции на модуле "Заря". Причиной стал слишком тугой болт гермоконтейнера, в котором хранилась новая панель.

Запуск модуля "Наука" запланирован на июль 2021 года. До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
МКС
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