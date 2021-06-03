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Газета.ru

Перекресток всех путей: адмиралы объяснили значимость российской базы ВМФ в Судане

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Российский боевой корабль "Адмирал Григорович"
Российский боевой корабль "Адмирал Григорович" в Порт-Судане, марта 2021 года.
Источник изображения: Ибрагим Ишак/РИА "Новости"

Адмиралы ВМФ увидели американский след в планах Судана по российской базе

Судан намерен пересмотреть соглашение с Россией в части размещения военной базы РФ на побережье Красного моря, исходя из интересов собственной выгоды. Российские адмиралы рассказали «Газете.Ru», с чем может быть связано изменение позиции Хартума и для чего Москве нужна база в этом регионе.

В возможном пересмотре позиций Судана по вопросу пункта материально-технического обеспечения (ПТМО) в Порт-Судане экс начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко усматривает американский след.

«Вполне возможно, что на новые власти в Судане надавили со стороны Вашингтона, и они начали выдвигать дополнительные условия и вести дело к срыву ранее достигнутого соглашения.

В США прекрасно сознают исключительную геополитическую важность любой военно-морской базы в этом регионе. Очень жаль, если наш флот потеряет возможность базирования в Красном море. В этом плане нашему МИДу и Минобороны надо действовать более наступательно», - добавил экс начальник Главного штаба Военно-морского флота России.

В то же время экс начальник направления (отдела) Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Аркадий Сыроежко называет другую возможную причину размолвки России с Суданом по вопросу строительства военно-морской базы.

По его мнению, вокруг ПМТО в Судане в настоящее время идет большая игра. Вопрос еще окончательно не закрыт.

«Вполне возможно, что новые политические и военные лидеры в Хартуме хотят поднять ставки и увеличить возможные в этом случае платежи.

Как говорится, в этом случае надо руководству Судана сделать такое предложение, от которого военно-политические круги этого государства не смогут отказаться», - полагает адмирал Сыроежко.

Зачем России военно-морская база в Порт-Судане?

«Российская база в Судане могла бы гарантировать безопасность стратегических морских транспортных путей в различных районах Мирового океана, расширение военно-политического и военно-технического сотрудничества со странами региона. ПМТО также обеспечит отдых экипажей, ремонт и материально-техническое снабжение кораблей», - говорит контр-адмирал Аркадий Сыроежко.

По оценкам адмирала Виктора Кравченко, значение ПМТО ВМФ РФ в Судане исключительно велико. Он обеспечивает открытый выход в океан и находится на перекрестке мировых торговых путей.

«Расположение базы российского ВМФ в этом регионе позволяет контролировать Красное море и побережье Аравийского полуострова.

По водам Красного моря проходит кратчайший путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана. Это позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. Здесь проходят важнейшие транспортные артерии из Европы через Суэцкий канал, Красное море в Индийский океан, в направлении Азии и Австралии. Тот, кто обладает военно-морскими базами на Красном море, может легко взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив, через который в США и ЕС идут поставки углеводородов из монархий Персидского залива», - рассказал адмирал.

Российско-суданское соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане было подписано в декабре 2020 года. Достигнутыми договоренностями предполагалось, что в Порт-Судане будет дислоцироваться контингент российского ВМФ численностью до 300 человек, а сам ПМТО будет способен принимать до четырех кораблей, в том числе и с ядерными энергоустановками.

Кроме того, допускалась возможность ввозить и вывозить через морские порты и аэропорты страны вооружение, боеприпасы и любое оборудование, которое нужно для работы базы и «выполнения задач военными кораблями». За это не будут взиматься пошлины или другие сборы. Помимо этого, в порт Судане планировалось развернуть средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Договор между Москвой и Хартумом должен был действовать в течение 25 лет и автоматически продляться еще на десять, если ни одна из сторон за год до истечения очередного периода не уведомит в другую о своих планах остановить его действие.


Михаил Ходаренок

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