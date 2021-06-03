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Лучше сесть в курортной Ибице, чем на авианосец

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Источник изображения: vpk-news.ru

Широко анонсированный поход международной авианосной ударной группы во главе с британским авианосцем «Queen Elizabeth» может быть прекращен из-за незапланированной потери.

США и Великобритания направили в Средиземное море группу боевых кораблей, чтобы в очередной раз «показать мускулы» перед «российской угрозой». По неофициальным данным в планах было нанесение ударов по территории Сирии, а также заход в Черное море для поддержки своих союзников по НАТО.

Однако, после пересечения Гибралтарского пролива, в ходе выполнения плановых полетов, британский авианосец «Queen Elizabeth» потерял истребитель-«стелс» F-35.

Самолет по неизвестной причине не стал садиться на авианосец, а произвел аварийную посадку на аэродром острова Ибица. На данный момент известно, что F-35 имеет проблемы с шасси и получил серьезные повреждения, из-за чего не сможет принять дальнейшее участие в походе АУГ.

Free News пишите, что по неофициальным данным, инцидент произошёл непосредственно при посадке. У истребителя повреждена стойка переднего шасси и отказала гидравлика. 

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Страны
Великобритания
Россия
Сирия
США
Продукция
F-35
HMS Queen Elizabeth
Проекты
NATO
Авианосец
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