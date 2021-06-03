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Российская газета

Поражение танка М1А2 Abrams старой советской ракетой сняли на видео

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Хуситы провели в конце минувшего месяца рейд против саудовских сил, дислоцирующихся в соседней с Йеменом провинции Джизан.

Целью операции стали расположенные на границе опорные пункты. Саудовские войска понесли значительные потери. Захвачено и уничтожено большое количество военной техники, в том числе бронеавтомобили различных моделей.

В своих видеоотчетах хуситы показали поражение танка М1А2 Abrams противотанковой управляемой ракетой "Фагот" или "Конкурс", которая попала в левую переднюю часть корпуса. Раздался мощный взрыв. Однако, как оказалось, повреждения, если и были нанесены, то не слишком значительные.

Возможно, кумулятивный заряд ПТУР, разработанной в 70-е годы - еще до появления М1, вообще не смог пробить многослойную броню. В плане защиты у этой машины значительное преимущество по сравнению с устаревшими М60, которые порой прошиваются насквозь, через оба борта.

Тем не менее находившийся в танке экипаж не стал испытывать судьбу и поспешил покинуть машину.

Жертвами атак хуситов стали также зенитные самоходные установки Vulcan, смонтированные на бронетранспортерах М113.

Одна из шестиствольных 20-мм систем была уничтожена из противотанкового комплекса "Корнет", другую подбили из ПТРК "Метис-М1". Это оружие закупалось оборонным ведомством Йемена еще до начала гражданской войны.

Что же касается ЗСУ американского производства, то, как отметил военный эксперт Юрий Лямин, они из-за своей огневой мощи и возможности эффективно обстреливать цели в горных условиях пользуются большой популярностью у противоборствующих сторон. Так, повстанцы, обычно сжигающие доставшиеся им трофеи, такие зенитки эвакуируют и устанавливают на пикапы, отличающиеся большой мобильностью.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
M1 Abrams
M113 БТР
Корнет
Метис ПТРК
Фагот
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