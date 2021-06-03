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ТАСС

Космонавты "выбросили" гермоконтейнер с панелью модуля "Заря" МКС в открытый космос

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МКС
МКС.
Источник изображения: techcult.ru

В ближайшие два-три дня гермоконтейнер полностью сгорит в атмосфере Земли

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров оттолкнули в открытый космос гермоконтейнер, в который ранее поместили старую панель регулятора расхода жидкости модуля "Заря". Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

"Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров переместились к модулю "Поиск" и оттолкнули гермоконтейнер", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Как уточнили в госкорпорации, начальник отделения по подготовке космонавтов к работе в открытом космосе Валерий Несмеянов сообщил, что в ближайшие два-три дня гермоконтейнер полностью сгорит в атмосфере Земли. Сотрудники Центра управления полетами убедились по видео, что гермоконтейнер улетел, и похвалили космонавтов за хорошую работу.

Ранее космонавты заменили сменную панель регулятора расхода жидкости модуля "Заря". В свою очередь Центр управления полетами проверил подключенную панель и подтвердил ее работоспособность.

Новицкий и Дубров начали внекорабельную деятельность в 08:53 мск в среду. Ожидается, что выход в открытый космос продлится 6 часов 50 минут. Они выполняют работы в скафандрах "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров). Предыдущий выход состоялся 18 ноября прошлого года.

В мае начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас сообщил в интервью ТАСС, что предметы, потерянные космонавтами во время выходов в открытый космос, тоже становятся объектами космического мусора, спустя некоторое время они сгорают в атмосфере. По его словам опасность для МКС с их стороны довольно низкая и существует только на начальном этапе, в дальнейшем такие объекты опускаются ниже орбиты МКС и не представляют для нее угрозы.

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