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Lenta.ru

Объяснено желание Судана пересмотреть соглашение о базе ВМФ России

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Константин Сивков
Константин Сивков.
Источник изображения: Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Судан решил пересмотреть строительство базы Военно-морского флота (ВМФ) России исключительно из-за давления США. Такое мнение с беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

«Если появляется российская база в Судане, то это означает, что у России появляется возможность обеспечить базирование там боевых кораблей и самолетов, а значит прилегающие районы, по-моему, Индийского океана оказываются в зоне российского влияния. Зачем это американцам, когда они там хозяйничают?» — объяснил он.

По его словам, других причин решения Судана пересмотреть решение о строительстве российской базы нет. При этом собеседник «Ленты.ру» выразил мнение, что давление Вашингтона на Хартум никак не скажется и не обострит отношениях США с Россией.

«Это мелкий эпизод. Существенно не изменит ситуацию, учитывая ту напряженность, которая сейчас на Украине складывается, Сирии. Сейчас, наоборот, требуют искать контакты. Даже недавно пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил и заявил, что это вы, обращаясь к американским журналистам, делаете из России врага. На самом деле Пентагон не считает Россию врагом. Сейчас сделан такой реверанс, будут пытаться находить какие-то контакты», — объяснил Сивков.

1 июня Судан заявил о желании пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. Начальник штаба суданских вооруженных сил Мухаммад Усман аль-Хусейн напомнил, что соглашение было подписано между бывшим правительством Судана и Россией. Вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров посчитал, что это возможное последствие давления Соединенных Штатов. По его словам, недавно Вашингтон исключил Судан из списка террористических государств и Хартуму не хочется туда возвращаться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет разбираться с ситуацией вокруг решения.

Договор о морской базе на Красном море Москва и Хартум подписали в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит землю для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.


Варвара Кошечкина

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