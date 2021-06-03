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WarSpot

Индия ищет 1700 танков для замены Т-72

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Источник изображения: warspot.ru

Индия намерена существенно обновить свой танковый парк. Вчера, 1 июня, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Индии опубликовало запрос на предоставление информации (Request for Information, RFI) в рамках планов по закупке 1700 новых основных боевых танков (ОБТ).

К новым танкам у Индии очень высокие требования. Они должны поражать все виды наземной техники, а также беспилотники и вертолеты. При этом ожидается, что боевые машины нового поколения будут способны выполнять боевые задачи в горных районах и пустыне. Также в требованиях прописаны новые современные технологии, такие как искусственный интеллект, малозаметность, способность работать в сетецентрической среде и возможность радиоэлектронной борьбы.

Танк Ajeya (Т-72)

Источник изображения: armyrecognition.com

В планах Минобороны Индии закупить порядка 1700 перспективных танков. Они должны заменить на вооружение устаревающие Т-72, выпускавшиеся в Индии по лицензии под названием Ajeya. В 2017 году Индия уже объявляла RFI на 1700 ОБТ, но, вероятно, программа Future Ready Combat Vehicle (FRCV) претерпела некоторые изменения. Кроме того, месяц назад Индия опубликовала запрос на 350 танков массой до 25 т.

На вооружении индийской армии состоит около 3700 ОБТ, большинство из которых — модификации советских и российских Т-72 и Т-90. В ближайшие десять лет танки Т-72 исчерпают свой ресурс и должны быть списаны. Ранее индийская государственная Организация оборонных исследований и разработок (DRDO, Defence Research and Development) предприняла три попытки создать отечественный основной боевой танк, но все они оказались неудачными. Закупка отечественных танков ограничивается небольшими партиями.

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