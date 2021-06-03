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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заявило о планах проследить за учениями "Sea Breeze"

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И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные внимательно проследят за подготовкой и проведением крупных военных учений на Украине с привлечением сил НАТО "Sea Breeze", сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения "Sea Breeze" с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации", - заявил Конашенков в среду.

Он напомнил, что учения запланированы на период с 28 июня по 10 июля.

"На фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах, минобороны Украины и объединенное командование вооруженных Сил США в Европейской зоне с привлечением стран НАТО планируют провести в период 28 июня по 10 июля совместное учение "Sea Breeze", - отметил Конашенков.

По его данным, основные участники учений - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и страны партнеры.

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